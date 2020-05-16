Відома українська співачка Світлана Лобода показала свіжий образ в напівтемряві
На фото Світлана позує в чорному топі і лосинах у колони під лампою. Лобода вигнула тіло і задрала руку, щоб знімок вийшов максимально спокусливим. Волосся у красуні були розпущені в цей раз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Катя, пішли займемося споротом? Може провести для вас онлайн тренування?", - написала Лобода під фото.
Хюррем із "Величного століття" вразила видом в реальному житті, зірку не впізнати: "Як в американських фільмах"
Інтимний секрет Кейт Міддлтон розкритий, у Єлизавети II про це знають: "Вона не має права..."
У мережі показали сім'ю Дана Балана, Кароль просто світиться від щастя: "Вітаємо!"
Паніка через курс, жорстка заборона Зеленського та обвалення кінотеатру – головне за ніч
Фанати, включаючи Дашу Астаф'єву, поставили 15 тисяч лайків майже за годину і написали безліч коментарів:
"Так, давайте. Дуже хочеться подивитися як ви тренуєтеся", "найкрутіша", "Так, будь ласка. Було б дуже круто", "Давайте ! Позанимаемся всі разом".
Раніше ми повідомляли, що гаряча Лобода розкрила халатик і показала, що під ним приховує.
«Малятко LO тепер в TikTok. Обіцяю не дати вам нудьгувати ні на карантині, ні після», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лобода відкрила халат і йде на камеру в одному відвертій білизні, демонструючи всім бездоганні вигини. Доповнював образ зірки лише рукавички на руках. Кадри спровокували справжній бум з боку її прихильників.
Повідомлялося, що відома українська співачка Світлана Лобода показала, як виглядає під час відпочинку вдома.
На фото Світлана з'явилася в дуже природному вигляді. У неї були розпатлане волосся, а макіяж був зроблений дуже натуральний. Красуня дивилася в кадр, і виглядала при цьому дуже по-домашньому.
Нагадаємо, улюблений чоловік Лободи випадково потрапив у кадр на домашніх фото
А ще Politeka писала, що зухвала Лобода виставила напоказ свої самі ласі місця
Також Politeka повідомляла, що Лобода в домашньому вигляді похвалилася розвагами з кіньми