Відома українська співачка Світлана Лобода показала свіжий образ в напівтемряві

На фото Світлана позує в чорному топі і лосинах у колони під лампою. Лобода вигнула тіло і задрала руку, щоб знімок вийшов максимально спокусливим. Волосся у красуні були розпущені в цей раз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Катя, пішли займемося споротом? Може провести для вас онлайн тренування?", - написала Лобода під фото.

Фанати, включаючи Дашу Астаф'єву, поставили 15 тисяч лайків майже за годину і написали безліч коментарів:

"Так, давайте. Дуже хочеться подивитися як ви тренуєтеся", "найкрутіша", "Так, будь ласка. Було б дуже круто", "Давайте ! Позанимаемся всі разом".

Раніше ми повідомляли, що гаряча Лобода розкрила халатик і показала, що під ним приховує.

«Малятко LO тепер в TikTok. Обіцяю не дати вам нудьгувати ні на карантині, ні після», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лобода відкрила халат і йде на камеру в одному відвертій білизні, демонструючи всім бездоганні вигини. Доповнював образ зірки лише рукавички на руках. Кадри спровокували справжній бум з боку її прихильників.

Повідомлялося, що відома українська співачка Світлана Лобода показала, як виглядає під час відпочинку вдома.

На фото Світлана з'явилася в дуже природному вигляді. У неї були розпатлане волосся, а макіяж був зроблений дуже натуральний. Красуня дивилася в кадр, і виглядала при цьому дуже по-домашньому.

Нагадаємо, улюблений чоловік Лободи випадково потрапив у кадр на домашніх фото

А ще Politeka писала, що зухвала Лобода виставила напоказ свої самі ласі місця

Також Politeka повідомляла, що Лобода в домашньому вигляді похвалилася розвагами з кіньми



