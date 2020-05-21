Відома співачка Світлана Лобода умилила фанатів зворушливими сімейними фото в честь дня народження співачки

Знаменитість вирішила опублікувати на своїй сторінці в соціальній мережі зворушливі кадри зі старшою донькою Євою і, звичайно ж, винуватицею торжества - дворічною донечкою Тільдою, святкує сьогодні свій день народження. Світлана поділилася милими знімками, підігрів інтригу до особистості батька дівчинки, адже обличчя дитини вона намагається не показувати, повідомляє Politeka.

За словами Світлани Лободи, раніше розповідає про своїх діток, під час карантину дев'ятирічна Євангеліна і дворічна Тільда дуже раді, що зоряної мами не потрібно їхати на гастролі та виступи. Як зізналася Лобода, її діти абсолютні протилежності один одного, тому співачці доводиться до кожної шукати підхід.

Сьогодні зіркова мама показала, як вони всі разом святкую день народження Тільди:

«Сьогодні 2 роки з дня народження моєї молодшої донечки Тільди❤️ вона змінила моє життя, наповнила її енергією чистої любові і абсолютною упевненістю в тому, що ми що ми нескінченні. З Днем Народження, доню😍», - написала Світлана під постом. Фанати відреагували досить бурхливо.

До цього знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з шанувальниками. Зазначимо, артистка раніше не проводила онлайн-бесід і чатів з шанувальниками, а також вкрай рідко зверталася до них в Instagram.

Після того, як зірка вирушила на самоізоляцію з дітками у власному будинку, вона почала активно вести соціальні мережі, представляти раніше не публикованные кадри з концертів і навіть проводити прямі ефіри з колегами. Цього разу зірка не втрималася від бесіди з власною аудиторією.

Щоб привернути увагу аудиторії, зірка представила новий кадр, на якому вона сидить на дивані в незвичайній позі, роблячи селфи на свій телефон. Одягнена Світлана в сині джинси і в темний светр з коміром, який закриває шию. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

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