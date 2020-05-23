Популярная певица Светлана Лобода поделилась нежным снимком со старшей дочкой Евой

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Лобода была одета в красивое прозрачное платье, которое гармонировало с цветом ее кожи. Звезда сделала себе укладку и натуральный макияж. Но поклонники все равно обратили внимание, что певица сильно изменилась. Ее дочка была одета в розовое платье. На фото прекрасно видно, как выросли ее волосы. Девочка стояла в обнимку с мамой и держала в руках воздушный шарик.

За час пост артистки собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Лобода не похожа на Лободу», «Красивая комбинация», «Светлана, вы красивая, но эти фото... много фотошопа, вы не похожи на себя», «прекрасная Lo», «Счастье», «Боже, какое же прекрасное платье аля 2017..ностальгия», «Какие вы шикарные! Просто лучшие!», «Красивые и нежные», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода зарегистрировалась в молодежной сети TikTok. Красотка пообещала своим поклонникам, что не даст им скучать на карантине. Лобода сразу же поделилась видео, на котором продемонстрировала свою роскошную фигуру.

Напомним, что любимый человек Лободы случайно попал в кадр на домашних фото: "Такой контраст!".

А еще Politeka писала, что счастливая Лобода поразила снимком с подросшей Тильдой: "Боже, какая красавица".

Также Politeka сообщала, что Лобода показала свою гордость в узеньком топе, никакой Линдеманн не устоит: "горяча и бешена".