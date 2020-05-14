Популярна виконавиця Світлана Лобода забула про сором і показала розкішні вигини в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Малятко LO тепер в TikTok. Обіцяю не дати вам нудьгувати ні на карантині, ні після», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лобода відчинила халат і йде на камеру в одному відвертій білизні, демонструючи всім бездоганні вигини. Доповнював образ зірки лише рукавички на руках. Кадри спровокували справжній бум з боку її прихильників.

«Маля буде розривати рекомендаціями», «ах, гарна», «вогонь», «ти просто найкраща», «чарівниця», «взагалі бомба», «суперський вигляд», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Світлана Лобода порадувала шанувальників відвертим знімком в одному ліфчику.

Знаменита українська співачка, яка перебралася жити і працювати в Росію, вельми оригінально побажала своїм шанувальникам доброго ранку. Зірка поділилася новими фото у своєму Instagram.

На фото Лобода позує в ніжному образі, загадково дивлячись кудись убік. При цьому з одягу на ній тільки бюстгальтер, однак і його співачка на фото вже починає знімати, тим самим привертаючи увагу до своїх грудей.

Для знімка Лобода підкреслила очі макіяжем, а губи залишила без помади. М'який жовтуватий світло робить фото особливо органічним.

Нагадаємо, розпатлана Лобода показала без прикрас, як виглядає будинку.

Як повідомляла Politeka, Лобода в домашньому вигляді похвалилася розвагами з кіньми.

Також Politeka писала, що Лободу висміяли за розваги у трактора і стогів сіна.