39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон решила покрасоваться в топе без белья

Красотка записала несколько сториз в своем Инстаграм, где поразила поклонников откровенным образом, передает Politeka.net. На видео телеведущая предстала в одежде с принтом из листьев.

Топ имел пикантный вырез посередине, который открывал виды на голую грудь, что было видно по выпирающим признакам.

Дополнили образ Пэрис очки.

Звезда шла по улице, а позже зашла в дом, чтобы поснимать себя в зеркало. Так, стало видно, что она была в юбочке, сидящей на ее талии.

Стройная звезда покрутилась перед зеркалом, приподняв руки. Заметно, что блондинка очень стройная и такая фигура достойна только похвал, ведь она совершенно без изъянов.

В связи с тем, что видео были обнародованы Сториз, никто не смог открыто их прокомментировать, но, вероятно, красотка получила массу комплиментов в личные сообщения.

Сейчас на страницу знаменитости подписаны 12,1 миллиона пользователей, проявляющих большую активность.

Напомним, Пэрис Хилтон позировала в розовом бикини с прозрачными вставками. Купальник пришелся по фигуре звезды, обтянув небольшую грудь, а низ - выделил упругую пятую точку.

Модель завершила образ темными очками и ожерельем на шее.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон предстала перед камерой без нижнего белья, надев только черные перчатки, солнцезащитные очки и тонкие колготки с цветочным узором.

Звезда без капли смущения выставила напоказ грудь, прикрыв ее одной рукой.

Напомним также, что Пэрис Хилтон выбрала наряд с глубоким декольте, который едва прикрыл ее формы. В руках у красотки был телефон.

Напомним, что Пэрис Хилтон с белыми каплями на сочном месте показала, как получает наслаждение: "Безобразница".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в кружевных трусиках засветила самые вкусные места: Мэрилин Монро такое и не снилось.

Также Politeka писала, что бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой: «Ух, проказница».