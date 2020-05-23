29-річна бразильська модель  та двократна володарка титулу  "Міс Бум-Бум" Сьюзі Кортес показала пікантне фото

Як передає Politeka.net, кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Бразильська модель регулярно радує, а буває і шокує своїх шанувальників відвертими знімками.

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Черговий її пікантний кадр просто приголомшив - вона продемонструвала, як змінилася її фігура після карантину.

"На цьому карантині я продовжую своє навчання, і результати в наявності, насолоджуйтеся своїм часом вдома, щоб подбати про себе", - повідомила вона в підписі до фото.

На кадрі вона з'явилася в мініатюрному купальнику, який буквально загубився в її пружних формах. Кортес дійсно не втрачала час на карантині даремно - прекрасна форма моделі викликає справжнє захоплення.

Такий пікантний кадр не залишився без уваги її шанувальників, які нагородили її тисячами лайків і захопленими коментарями.

Раніше модель позувала в білизні, що складається з тонких ремінців. Настільки відвертий "наряд" нічого не прикривав, а лише надавав образу більшої пікантності.

Тонкі ниточки вп'ялися в шкіру Кортес на спині, сідницях і ногах. 

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