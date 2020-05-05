Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, порадовала фанатов излюбленным образом

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, получила довольно неоднозначный титул. В конкурсе, как понятно из названия, оценивались именно ягодичные мышцы. После победы Сьюзи получила массу популярности в социальной сети Инстаграм, поэтому активно им пользуется и публикует все более дерзкие кадры. Этот раз не стал иключением, сообщает Politeka.net.

На новом кадре девушка с ярким макияжем и в белом бикини сверкнула своими формами в откровенной позе, как бы хвастаясь своими достоинствами.

В подписи молодая модель рассказала, что все ее фото и лучшие кадры она предпочитает хранить в частной коллекции, чтобы еще больше подогреть интригу к собственной персоне.

Вот что ответили поклонники:

«😍😍😍😘😘👏👏💗 поза просто класс», «Сводишь с ума, богиня», «Абсолютно Эпично», «Привет, Сьюзи, какая чудесная шуба», «Очень красиво, божественная🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Ммммм красотка, так что я хочу, чтобы ты украла мое сердце».

До этого девушка предстала в розовом топе, который не скрывал ее пикантных округлостей. Кроме того, пользователи сети имеют возможность насладится видом ее сального преса и длинных ног, которые красотка расставила в стороны. При этом на ней лишь тесные трусики черного цвета, за которые девушка держится, намереваясь спустить со своих бедер.

Пользователи сети пришли в полный восторг от такого снимка и засыпали Сьюзи многочисленными комплиментами.

"Вау😯😳😱👉💘 ", "Ты моя настоящая муза 🔥", "Чертовка на охоте", "Ух ты, ты такая накаченная, что создается впечатление, словно тебя лепил скульптор", "Вау, какое тело❤️", "Самый сок, как внизу, так и сверху😍", "Совсем крошка потеряла стыд".

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