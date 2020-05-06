Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала себя во всей красе на жарких фото

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, решила побаловать фанатов подборкой горячих и стильных кадров в самым разным образом. Как известно, Сьюзи после победы в знаменитом конкурсе получила массу популярности в социальной сети Инстаграм, которую собирается приумножить благодаря смелым кадрам, сообщает Politeka.net.

Так, во время самоизоляции девушка, похоже, решила основательно обновить свой профиль в социальной сети и показать свои достоинства во вей красе.

Отметим, молодая модель в прошлом году также во второй раз выиграла конкурс «Мисс бум-бум», а также сделала татуировку в откровенном месте с изображением лица Лионеля Месси. Это особая дань уважения аргентинцу, когда тот получил шестой «Золотой мяч». Спортсменка так любит футбол, что поклонники не устают нахваливать девушку за это.

На карантине девушка не скучает – она представляет каждый день по несколько новых и жарких фото. Представляем вам подборку топ-лучших кадров знаменитости за последнее время.

До этого девушка предстала в розовом топе, который не скрывал ее пикантных округлостей. Кроме того, пользователи сети имеют возможность насладится видом ее сального преса и длинных ног, которые красотка расставила в стороны. При этом на ней лишь тесные трусики черного цвета, за которые девушка держится, намереваясь спустить со своих бедер.

Пользователи сети пришли в полный восторг от такого снимка и засыпали Сьюзи многочисленными комплиментами.

"Вау😯😳😱👉💘 ", "Ты моя настоящая муза 🔥", "Чертовка на охоте", "Ух ты, ты такая накаченная, что создается впечатление, словно тебя лепил скульптор", "Вау, какое тело❤️", "Самый сок, как внизу, так и сверху😍", "Совсем крошка потеряла стыд".

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