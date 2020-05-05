Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала гордость в мини-бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

На опубликованном снимке Кортез позирует в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. При этом она рассказывает подписчикам о своем сайте, на котором можно полюбоваться ее идеальным и стройным телом.

Уточним, что снимок произвел фурор среди ее поклонников, о чем говорит происходящее в комментариях.

Популярные статьи сейчас

Новые правила в клиниках с 5 мая: Минздрав экстренно предупредил украинцев

Стрельба в Черном море: Россия пошла на новую подлость против Украины, кадры с места ЧП

Младшая сестра Кардашьян утерла нос фигуристой родственнице: "Новый стандарт!"

Гальцев похвалил президента РФ за агрессивную политику против Украины: "Путин войдет в историю"
Показать еще

«Это что-то безумное», «невозможно оторваться», «вау, какая красота», «невероятное тело! Обожаю тебя», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Сьюзи Кортес, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц, показала свое тело во всех подробностях.

Красотка опубликовала горячие кадры на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах Сьюзи Кортез развалилась в кресле, бесстыже расставив ноги. На ней купальник ярко-желтого цвета, который подчеркивает все формы модели.

Remote file

Напомним, бладательница самых красивых ягодиц изогнулась в мини-платье и показала все.

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оттопырила свою гордость в незаметных стрингах.

Также Politeka сообщала, что модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье.