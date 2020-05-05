Звезда показала, чем ее наградила природа

Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала гордость в мини-бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

На опубликованном снимке Кортез позирует в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. При этом она рассказывает подписчикам о своем сайте, на котором можно полюбоваться ее идеальным и стройным телом.

Уточним, что снимок произвел фурор среди ее поклонников, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Это что-то безумное», «невозможно оторваться», «вау, какая красота», «невероятное тело! Обожаю тебя», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Сьюзи Кортес, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц, показала свое тело во всех подробностях.

Красотка опубликовала горячие кадры на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах Сьюзи Кортез развалилась в кресле, бесстыже расставив ноги. На ней купальник ярко-желтого цвета, который подчеркивает все формы модели.

Напомним, бладательница самых красивых ягодиц изогнулась в мини-платье и показала все.

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оттопырила свою гордость в незаметных стрингах.

Также Politeka сообщала, что модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье.