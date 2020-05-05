Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала гордость в мини-бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
На опубликованном снимке Кортез позирует в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. При этом она рассказывает подписчикам о своем сайте, на котором можно полюбоваться ее идеальным и стройным телом.
Уточним, что снимок произвел фурор среди ее поклонников, о чем говорит происходящее в комментариях.
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«Это что-то безумное», «невозможно оторваться», «вау, какая красота», «невероятное тело! Обожаю тебя», - пишут они.
Как сообщалось ранее, модель Сьюзи Кортес, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц, показала свое тело во всех подробностях.
Красотка опубликовала горячие кадры на своей странице в Instagram.
На опубликованных кадрах Сьюзи Кортез развалилась в кресле, бесстыже расставив ноги. На ней купальник ярко-желтого цвета, который подчеркивает все формы модели.
Напомним, бладательница самых красивых ягодиц изогнулась в мини-платье и показала все.
А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оттопырила свою гордость в незаметных стрингах.
Также Politeka сообщала, что модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье.