Актриса і модель Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників спокусливим знімком

Як повідомляє Politeka.net, Емілі - відома у світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками в яскравих нарядах.

Черговий кадр просто звів з розуму її шанувальників. Емілі вирішила великим планом показати свої шикарні груди.

Позуючи на білій постелі, модель постаралася максимально передати красу своїх форм, які важко забути.

Одягнувши лише легенький халат, Ратаковски притиснула свої руки, щоб її груди здавалися ще більше.

Прозорі окуляри лише додали пікантності заворожливому видовищу.

До цього ми писали про те, що в однієї з фанатських груп опублікували знімки Емілі, завдяки яким можна зрозуміти, чим зірка так сподобалася людям.

На одному з останніх фото Емілі позує, сидячи на триколісному транспорті. Зірка була в легкому платті, яке підкреслило ідеальну фігуру - пишні груди і стегна, а також тонку талію. Артистка вигнулась, прочинила губи і подивилася в камеру.

Нагадаємо, Ратаковски зігнулася в пікантній позі заради гарячого знімка.

Як повідомляла Politeka, апетитна Ратаковски посвітила божественним тілом в екстремально короткому топі.

Також Politeka писала, що Ратаковски спустила міні-спідницю для гарячої фотосесії і засвітила зайве.