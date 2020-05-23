Актриса и модель Эмили Ратаковски обрадовала поклонников соблазнительным снимком

Как сообщает Politeka.net, Эмили - известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками в пикантных нарядах.

Очередной кадр просто свел с ума ее поклонников. Эмили решила крупным планом показать свою шикарную грудь.

Позируя на белой постели, модель постаралась максимально передать красоту своих форм, которые будет трудно забыть.

Одев лишь легенький халат, Ратаковски сдвинула свои руки, чтобы ее грудь казалась еще больше.

Прозрачные очки лишь добавили пикантности завораживающему зрелищу.

До этого мы писали о том, что в одной из фанатских групп опубликовали снимки Эмили, благодаря которым можно понять, чем звезда так приглянулась людям.

На одном из последних фото Эмили позирует, сидя на трехколесном транспорте. Звезда была в легком платье, которое подчеркнуло идеальную фигуру - пышные груди и бедра, а также тонкую талию. Артистка выгнулась, приоткрыла губы и посмотрела в камеру.

Напомним, Ратаковски изогнулась в пикантной позе ради горячего снимка.

Как сообщала Politeka, аппетитная Ратаковски посветила божественным телом в экстремально коротком топе.

Также Politeka писала, что Ратаковски приспустила мини-юбку для горячей фотосессии и засветила лишнее.