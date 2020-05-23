Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів секрет приготування супу "Біск"
За словами відомого кухаря, учасники шоу робили багато помилок при приготуванні цієї страви. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Для приготування страви потрібно:
6 шт. великих раків;
150 гр цибулі ріпчастої;
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150 гр моркви;
60 гр корінь селери;
30 гр томатної пасти;
15 гр рослинного масла;
100 гр білого вина;
50 мл коньяку;
1 шт букета гарні;
2 л води;
50 гр вершків;
70 мл молока;
сіль, перець - за смаком.
Це не зовсім звичайний Біск, адже будуть використовуватися цілі раки.
Масло наливаємо в каструлю, ставимо розігріватися. Після цього додаємо цибулю, корінь селери та моркву - пасеруємо.
В пасеровку додаємо сирих раків, а зверху - трохи вина і спеції. Даємо вину увариться.
Коли рак почне змінювати свій колір, підвищуємо температуру та додаємо коньяк. Потім кладемо згорток букета гарні.
Один з маленьких секретів високої кухні - взяти товкушку і розминати панцирі та овочі. В результаті страва здобуває смачний аромат.
Після цього додаємо воду, щоб покрити все у каструлі. Потім - томатну пасту, дамо закипіти, перемішуємо, додаємо сіль з перцем.
Варити на слабкому вогні 30 хвилин.
Прибираємо букет гарни. Пересипаємо суп в блендер і дробимо інгредієнти.
Далі пропускаємо суп через друшляк, після чого все повертаємо в каструлю. Повинна вийти гладка суміш, яка зберегла смак морепродуктів.
Після закипання супу, вливаємо молоко і вершки. Збиваємо вінчиком, додаємо солі. Смак повинен бути дуже концентрованим.
Для презентації знадобляться помідори, приготовані на пару неочищені раки, і ще два шматочки очищеного м'яса раку.
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