Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів секрет приготування супу "Біск"

За словами відомого кухаря, учасники шоу робили багато помилок при приготуванні цієї страви. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Для приготування страви потрібно:

6 шт. великих раків;

150 гр цибулі ріпчастої;

150 гр моркви;

60 гр корінь селери;

30 гр томатної пасти;

15 гр рослинного масла;

100 гр білого вина;

50 мл коньяку;

1 шт букета гарні;

2 л води;

50 гр вершків;

70 мл молока;

сіль, перець - за смаком.

Це не зовсім звичайний Біск, адже будуть використовуватися цілі раки.

Масло наливаємо в каструлю, ставимо розігріватися. Після цього додаємо цибулю, корінь селери та моркву - пасеруємо.

В пасеровку додаємо сирих раків, а зверху - трохи вина і спеції. Даємо вину увариться.

Коли рак почне змінювати свій колір, підвищуємо температуру та додаємо коньяк. Потім кладемо згорток букета гарні.

Один з маленьких секретів високої кухні - взяти товкушку і розминати панцирі та овочі. В результаті страва здобуває смачний аромат.

Після цього додаємо воду, щоб покрити все у каструлі. Потім - томатну пасту, дамо закипіти, перемішуємо, додаємо сіль з перцем.

Варити на слабкому вогні 30 хвилин.

Прибираємо букет гарни. Пересипаємо суп в блендер і дробимо інгредієнти.

Далі пропускаємо суп через друшляк, після чого все повертаємо в каструлю. Повинна вийти гладка суміш, яка зберегла смак морепродуктів.

Після закипання супу, вливаємо молоко і вершки. Збиваємо вінчиком, додаємо солі. Смак повинен бути дуже концентрованим.

Для презентації знадобляться помідори, приготовані на пару неочищені раки, і ще два шматочки очищеного м'яса раку.

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