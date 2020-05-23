Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив чудовий рецепт пасти з куркою, яка прекрасно підійде для вечері
Як передає Politeka.net, прославлений кулінар розповів і показав у своєму мікроблозі в Instagram, як смачно і швидко нагодувати домочадців.
"У вас є вдома курка і паста? Тому готуємо прямо зараз з вами "Фузіллі з куркою а ля Провансаль", - поділився Ектор.
Для страви знадобляться такі інгредієнти (всі овочі нарізати невеликими кубиками, крім печериць):
• 200 грам томатів
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• 100 грам білого лука
• 100 грам болгарського перцю
• 50 грам зеленої цибулі
• 200 грам печериць нарізаних пластинами
• 700 грам курятини (стегна без шкіри і кістки)
• 1 ст. л. оливкової олії
• сіль перець за смаком
• ½ ч. л. орегано (сухого або свіжого)
• ½ ч. л. чебрецю (сухого або свіжого)
• 1 зубчик часнику дрібно нарізаного
• 500 грам фузіллі пасти (або інший)
• пармезан для прикраси
• 250 мл будь-якого бульйону
• 1 ч. л. томатної пасти
• 1 ч. л. каперсів
Спосіб приготування:
1.Замаринуйте курячі стегна з сіллю і перцем, добре нагрійте сковороду і обсмажте з усіх боків (по 30 секунд з кожної сторони), але не готуйте повністю.
2. Викладіть курку окремо, у тій же сковороді обсмажте всі овочі, крім грибів 5 хвилин, потім додайте гриби, всі спеції і трави.
3. Наріжте курку на смужки, додайте до овочів томатну пасту, бульйон, варіть 8 хвилин, додайте спеції (за смаком) і курку.
4. Готуйте на середньому вогні 8 хвилин, закрийте кришкою, зменшіть вогонь і готуйте ще 10 хвилин, додайте каперси.
5. Зваріть пасту до готовності альденте, злийте воду, додайте оливкову олію, викладіть пасту на тарілку, соус зверху прикрасьте пармезаном і зеленню.
Українці схвалили рецепт в коментарях, правда деякі нарікають на занадто велику кількість інгредієнтів.
"Завжди це готую) Швидко корисно і смачно)"
"Ооо,вечеря буде відмінною!!!!"
"Обожнюю пасту з томатами,травами...Може бути ще трохи оливок👌або хорошого сиру🙌"
"Обожнюю такі "найпростіші"рецепти з інгредієнтами на три сторінки 😁"
"Головна додати голод"
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