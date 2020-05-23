Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив чудовий рецепт пасти з куркою, яка прекрасно підійде для вечері

Як передає Politeka.net, прославлений кулінар розповів і показав у своєму мікроблозі в Instagram, як смачно і швидко нагодувати домочадців.

"У вас є вдома курка і паста? Тому готуємо прямо зараз з вами "Фузіллі з куркою а ля Провансаль", - поділився Ектор.

Для страви знадобляться такі інгредієнти (всі овочі нарізати невеликими кубиками, крім печериць):

• 200 грам томатів

• 100 грам білого лука

• 100 грам болгарського перцю

• 50 грам зеленої цибулі

• 200 грам печериць нарізаних пластинами

• 700 грам курятини (стегна без шкіри і кістки)

• 1 ст. л. оливкової олії

• сіль перець за смаком

• ½ ч. л. орегано (сухого або свіжого)

• ½ ч. л. чебрецю (сухого або свіжого)

• 1 зубчик часнику дрібно нарізаного

• 500 грам фузіллі пасти (або інший)

• пармезан для прикраси

• 250 мл будь-якого бульйону

• 1 ч. л. томатної пасти

• 1 ч. л. каперсів

Спосіб приготування:

1.Замаринуйте курячі стегна з сіллю і перцем, добре нагрійте сковороду і обсмажте з усіх боків (по 30 секунд з кожної сторони), але не готуйте повністю.

2. Викладіть курку окремо, у тій же сковороді обсмажте всі овочі, крім грибів 5 хвилин, потім додайте гриби, всі спеції і трави.

3. Наріжте курку на смужки, додайте до овочів томатну пасту, бульйон, варіть 8 хвилин, додайте спеції (за смаком) і курку.

4. Готуйте на середньому вогні 8 хвилин, закрийте кришкою, зменшіть вогонь і готуйте ще 10 хвилин, додайте каперси.

5. Зваріть пасту до готовності альденте, злийте воду, додайте оливкову олію, викладіть пасту на тарілку, соус зверху прикрасьте пармезаном і зеленню.

Українці схвалили рецепт в коментарях, правда деякі нарікають на занадто велику кількість інгредієнтів.

"Завжди це готую) Швидко корисно і смачно)"

"Ооо,вечеря буде відмінною!!!!"

"Обожнюю пасту з томатами,травами...Може бути ще трохи оливок👌або хорошого сиру🙌"

"Обожнюю такі "найпростіші"рецепти з інгредієнтами на три сторінки 😁"

"Головна додати голод"

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