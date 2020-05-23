43-річний російський комік Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової показав жахи самоізоляції

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому спародіював актрису і телеведучу Ренату Литвинову (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Галкін потішив користувачів, начепивши жіноче плаття з рюшами, чорну вуаль і мереживні рукавички. Крім того, Максим приклеїв до чола велику зірку.

Гуморист вдало скопіював міміку, жести, томний голос з придихом Ренати. А для більшого ефекту, щоб надати "богемності" атмосфері, Максим розташував позаду себе скульптуру оголеної жінки.

"Жахи самоізоляції. Байка від Ренати Литвинової 😱", - підписав ролик артист.

За кілька годин пост зібрав майже мільйон переглядів, а також безліч захоплених коментарів.

"Талановита людина - талановита у всьому! Обожнюю Вас! Дай, Боже, здоров'я вам,вашим діткам і вашій дружині 🙏"

"Ааааааа классссссс І вуаль із зіркою знайома )"

"Геніально!!!👍👋❤️"

"Радує, коли люди балдіють і від цього радіють море людей. 👏😍"

"Яка красуня! Очей не відвести! 👍👏"

"Браво 👏 Як добре передана інтонація і пластика. Як ви це робите. Чудово!"

Раніше ми повідомляли, Галкін зізнався, як йому жити з Аллою Пугачовою. Шлюб популярного російського шоумена і легендарної співачки спочатку викликав багато питань через їх різниці у віці, яка складає 27 років. В інтерв'ю співакові і блогеру Юсифу Эйвазову Галкін розповів про те, яке це – жити з «великої» жінкою.

«Ти живеш з людиною і іноді навіть забуваєш про це, а потім згадуєш: "Боже, який це великий чоловік поруч тут ходить, мені суп сьогодні зварив". Звичайно, це різне. Я б ніколи не зміг прожити з Аллою і місяця, якщо б я був закоханий у щось недосяжне, велике», - зізнався Максим.

Нагадаємо, Галкін зачарував рідкісними кадрами їх з Пугачовою дітей, такими їх ще не бачили.

Як повідомляла Politeka, щаслива Пугачова в обтягуючих джинсах запалила з Галкіним прямо на вулиці.

Також Politeka писала, що сумна Пугачова відверто розповіла про старості, крик душі облетів мережу.