На старых кадрах они совсем маленькие

Российский комик Максим Галкин поделился архивными фото своих маленьких детей

Подборку ярких снимков он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото еще маленький Гарри и Лиза сидят на велосипедах, а также сфотографированы по отдельности друг от друга. На вид деткам около 3-4 лет.

«Фотки из родительской серии «Такими уже не будут» Будут другими, главное, чтоб были счастливы!», - подписал фото счастливый отец.

За несколько часов сентиментальный пост Галкина собрал 260 тысяч лайков. В комментариях звездным малышам оставили множество комплиментов.

«Они обязательно будут счастливыми и сумеют сделать счастливыми всех, кто будет рядом», «Сладкие, любимые!!! Счастья всем!!!», «В любом случае они будут красивыми, умными и добрыми», «Пупсята, ну какие же они сладкие», «Боже мой, невероятные деточки! Очень люблю!», «Как быстро время летит, детки просто чудо», «Так интересно посмотреть какими они станут когда вырастут», - пишут пользователи сети.

Как известно, в сентябре 2020 года детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнится 7 лет. На свет они появились при помощи суррогатной матери. Хоть дети и двойняшки, Лиза является старшей сестрой, так как родилась первой.

Напомним, что шестилетний сын Пугачевой и Галкина поразил талантом, видео: "Илон Маск нервно курит в сторонке".

Как сообщала Politeka, шестилетние дети Пугачевой и Галкина научили звездного папу новым упражнениям: даже Киркоров оценил.

Также Politeka писала, что Пугачева призналась, на кого на самом деле похожа ее дочь Лиза: «Гены чужие».