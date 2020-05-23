43-летний российский комик Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой показал ужасы самоизоляции
Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором спародировал актрису и телеведущую Ренату Литвинову (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Галкин позабавил пользователей, нацепив женское платье с рюшами, черную вуаль и кружевные перчатки. Кроме того, Максим приклеил ко лбу большую звезду.
Юморист удачно скопировал мимику, жесты, томный голос с придыханием Ренаты. А для пущего эффекта, чтобы придать еще более "богемной" атмосферы, Максим расположил позади себя скульптуру обнаженной женщины.
"Ужасы самоизоляции. Байка от Ренаты Литвиновой 😱", - подписал ролик артист.
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За несколько часов пост собрал почти миллион просмотров, а также уйму восторженных комментариев.
"Талантливый человек- талантлив во всём! Обожаю Вас! Дай Бог здоровья вам,вашим деткам и вашей супруге 🙏"
"Ааааааа классссссс И вуаль со звездой знакомая )"
"Гениально!!!👍👋❤️"
"Радует, когда люди балдеют и от этого радуются море людей. 👏😍"
"Какая красотка! Глаз не отвести! 👍👏"
"Браво 👏 Как хорошо передана интонация и пластика. Как вы это делаете. Замечательно!"
Ранее мы сообщали, Галкин признался, каково ему жить с Аллой Пугачевой. Брак популярного российского шоумена и легендарной певицы изначально вызывал много вопросов из-за их разницы в возрасте, которая составляет 27 лет. В интервью певцу и блогеру Юсифу Эйвазову Галкин рассказал о том, каково это – жить с «великой» женщиной.
«Ты живешь с человеком и иногда даже забываешь об этом, а потом вспоминаешь: "Боже, это какой великий человек рядом тут ходит, мне суп сегодня сварил". Конечно, это разное. Я бы никогда не смог прожить с Аллой и месяца, если бы я был влюблен во что-то недосягаемое, великое», - признался Максим.
Напомним, Галкин очаровал редкими кадрами их с Пугачевой детей, такими их еще не видели.
Как сообщала Politeka, счастливая Пугачева в обтягивающих джинсах зажгла с Галкиным прямо на улице.
Также Politeka писала, что грустная Пугачева откровенно рассказала о старости, крик души облетел сеть.