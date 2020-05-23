43-летний российский комик Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой показал ужасы самоизоляции

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором спародировал актрису и телеведущую Ренату Литвинову (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Галкин позабавил пользователей, нацепив женское платье с рюшами, черную вуаль и кружевные перчатки. Кроме того, Максим приклеил ко лбу большую звезду.

Юморист удачно скопировал мимику, жесты, томный голос с придыханием Ренаты. А для пущего эффекта, чтобы придать еще более "богемной" атмосферы, Максим расположил позади себя скульптуру обнаженной женщины.

"Ужасы самоизоляции. Байка от Ренаты Литвиновой 😱", - подписал ролик артист.

За несколько часов пост собрал почти миллион просмотров, а также уйму восторженных комментариев.

"Талантливый человек- талантлив во всём! Обожаю Вас! Дай Бог здоровья вам,вашим деткам и вашей супруге 🙏"

"Ааааааа классссссс И вуаль со звездой знакомая )"

"Гениально!!!👍👋❤️"

"Радует, когда люди балдеют и от этого радуются море людей. 👏😍"

"Какая красотка! Глаз не отвести! 👍👏"

"Браво 👏 Как хорошо передана интонация и пластика. Как вы это делаете. Замечательно!"

Ранее мы сообщали, Галкин признался, каково ему жить с Аллой Пугачевой. Брак популярного российского шоумена и легендарной певицы изначально вызывал много вопросов из-за их разницы в возрасте, которая составляет 27 лет. В интервью певцу и блогеру Юсифу Эйвазову Галкин рассказал о том, каково это – жить с «великой» женщиной.

«Ты живешь с человеком и иногда даже забываешь об этом, а потом вспоминаешь: "Боже, это какой великий человек рядом тут ходит, мне суп сегодня сварил". Конечно, это разное. Я бы никогда не смог прожить с Аллой и месяца, если бы я был влюблен во что-то недосягаемое, великое», - признался Максим.

Напомним, Галкин очаровал редкими кадрами их с Пугачевой детей, такими их еще не видели.

Как сообщала Politeka, счастливая Пугачева в обтягивающих джинсах зажгла с Галкиным прямо на улице.

Также Politeka писала, что грустная Пугачева откровенно рассказала о старости, крик души облетел сеть.