Максим Галкин признался, каково ему жить с Примадонной Аллой Пугачевой

Брак популярного российского шоумена и легендарной певицы изначально вызывал много вопросов из-за их разницы в возрасте, которая составляет 27 лет. В интервью певцу и блогеру Юсифу Эйвазову Галкин рассказал о том, каково это – жить с «великой» женщиной.

Сам Эйвазов женат на оперной звезде мирового масштаба Анне Нетребко. Он поднял эту тему в разговоре с Галкиным, заметив, что между ними много общего. Блогер подчеркнул, что их жены «величайшие артистки» и поинтересовался, как Галкин относится к тому, что его любит женщина такой величины.

В ответ Галкин заметил, что разделяет величие своей жены на сцене с тем, какой она человек в обычной жизни. По его словам, одно дело – счастье от того, что человек влюблен в прекрасную женщину, и его любят в ответ.

«И есть нечто другое, великое на сцене. Ты живешь с человеком и иногда даже забываешь об этом, а потом вспоминаешь: "Боже, это какой великий человек рядом тут ходит, мне суп сегодня сварил". Конечно, это разное. Я бы никогда не смог прожить с Аллой и месяца, если бы я был влюблен во что-то недосягаемое, великое», - признался артист.

Он также рассказал, что в воспитании детей он выполняет роль «хорошего полицейского», в то время как Пугачева использует более строгий подход.

Напомним, Галкин очаровал редкими кадрами их с Пугачевой детей, такими их еще не видели.

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