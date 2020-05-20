Российская певица Алла Пугачева откровенно рассказала о том, что думает о своем возрасте

Отрывок из ее интервью появился на фан-страничке примадонны в Инстаграм, передает Politeka.net. Известно, что во время одного из интервью Пугачева честно призналась, что думает о своем возрасте. Она пожаловалась, что в сети все чаще обвиняют ее в том, что она постарела.

«Мне так это надоело, что все пишут, обвиняют: «Старая, старая». Да! Я старая. И ничего с этим я поделать не могу. Говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы», - разоткровенничалась Пугачева.

Она отметила, что когда просыпается, долгое время не встает, чтобы голова не закружилась. Кроме этого, она долгое время не пьет вино, так как ей становится плохо.

Отметим, что в комментариях поклонники стали поддерживать Пугачеву, которой в апреле исполнился 71 год.

«Никто еще на вечно молодым не застрял на этой земле, закон природы», «Алла Борисовна, вы просто шикарная красавица!!! Так держать и удивлять поклонников», «Они думают ,что будут вечно молодые. Никто не обманет судьбу. Плюньте на всех и берегите здоровье», «Кто-то и в 40 уже старик. Всё зависит от того, как ты сам свой возраст воспринимаешь. Как живёшь, как радуешься жизни... А вы, Алла Борисовна, просто красавица!», - пишут пользователи сети.

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