Модель від насолоди аж заплющила очі

22-річна американська модель, бізнесвумен і світська левиця Кайлі Дженнер ощасливила армію фанатів відвертим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в зеленому бікіні. Шикарна дівчина з розпущеним волоссям блиснула гладенькими стегнами, тонкою талією і соковитим бюстом.

Кайлі облягла завидні принади, підставивши під сонце пружні груди. Модель витончено сіла на краю басейну, опустивши ноги у воду. Від насолоди зірка закрила очі і трохи задерла голову.

Образ доповнили золотистий годинник з масивним ремінцем, а також ніжна тонка кіска, що обрамила її обличчя.

За годину більше трьох мільйонів людей по достоїнству оцінили цей спекотний знімок, не скуплячись на компліменти.

"Я так сильно люблю тебе, королева! ♥ ️"

"мммммм .... Кайлі моя крихітка назавжди"

"божественне тіло"

Раніше ми повідомляли, учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кайлі розбурхала незвичайним пляжним образом. Модель здивувала неймовірно довгою косою, поставши на пляжі в мокрому купальнику. Примітно, що зірка доповнила лук кросівками. Кайлі вигнула спинку, розташувавши руки на талії і схрестивши стрункі ноги.

Крім того ми писали, Кайлі похвалилася фігурою в рожевому вбранні. Обтянув принади в топ і шортики, дівчина ефектно присіла, блиснувши соковитими "диньками". При цьому Дженнер доповнила свій образ звичним макіяжем з нюдовою помадою, блискучими прикрасами з безліччю каменів на тонкому ланцюжку, а також зав'язала волосся в акуратний пучок. Завершили образ Дженнер босоніжки без задньої застібки на тонкій шпильці.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи

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