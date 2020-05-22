Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер показала идеальные формы в стильном купальнике

Девушка, являющаяся ранее участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницей собственного косметического бренда, представила яркий пляжный кадр, которым немало взбудоражила сеть. Дело в том, что девушка предстала в новом образе с невероятно длинной косой и позировала в мокром купальнике, пишет Politeka.net.

Так, модель показала загорелое тело в купальнике, подчеркнувшем ее достоинство, и дополнила новый образ массивными кроссовками, необычно-заплетенной косой, а также аккуратными украшениями. Девушка произвела яркое впечатление на фанатов, которые тут же отметили, что Дженнер выглядит весьма сочно, хотя ее коса немного неестественно смотрится, а сама она "тает, как шоколадка".

Такжк Кайли решила поделиться с фанатами ярким спортивным образом, который весьма выгодно подчеркнул ее фигуру и восхитил фанатов. Кайли позировала в довольно ярко-кислотном костюме розового оттенка.

Для того, чтобы показать себя во всей красе девушка села на корточки и повернулась к объективу боком, при этом свой образ она дополнила привычным макияжем с нюдовой помадой, блестящими украшениями с множеством камней на тонкой цепочке, а также завязала волосы в аккуратный пучок. Завершили образ Дженнер босоножки без задней застежки на тонкой шпильке.

Модель выглядела достаточно привлекательно и дерзко, поэтому поклонники тут же написали много слов в адрес Кайли, написав также, что ее вид - "это кайф".

Отметим, до этого звезду не узнали во время поездки к подруге, поэтому каждый пляжный снимок Кайли поддают бурному обсуждению, задаваясь вопросами: где же она настоящая?

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