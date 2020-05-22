22-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер осчастливила армию фанатов откровенным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в зеленом бикини. Шикарная девушка с распущенными волосами сверкнула гладенькими бедрами, тонкой талией и сочным бюстом.

Кайли обтянула завидные прелести, подставив под солнце упругую грудь. Модель изящно уселась на краю бассейна, опустив ноги в воду. От наслаждения звезда закрыла глаза и немного задрала голову.

Образ дополнили золотистые часики с массивным ремешком, а также нежная тонкая косичка, обрамившая ее лицо.

За час более трех миллионов человек по достоинству оценили этот знойный снимок, не скупясь на комплименты.

"Я так сильно люблю тебя, королева! ♥ ️"

"мммммм .... Кайли моя малышка навсегда"

"божественное тело"

Ранее мы сообщали, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли взбудоражила необычным пляжным образом. Модель удивила невероятно длинной косой, представ на пляже в мокром купальнике. Примечательно, что звезда дополнила лук кроссовками. Кайли выгнула спинку, расположив руки на талии и скрестив стройные ноги.

Кроме того мы писали, Кайли похвасталась фигурой в розовом наряде. Обтянув прелести в топ и шортики, девушка эффектно присела, сверкнув сочными "дыньками". При этом Дженнер дополнила свой образ привычным макияжем с нюдовой помадой, блестящими украшениями с множеством камней на тонкой цепочке, а также завязала волосы в аккуратный пучок. Завершили образ Дженнер босоножки без задней застежки на тонкой шпильке.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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