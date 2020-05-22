22-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер осчастливила армию фанатов откровенным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в зеленом бикини. Шикарная девушка с распущенными волосами сверкнула гладенькими бедрами, тонкой талией и сочным бюстом.

Кайли обтянула завидные прелести, подставив под солнце упругую грудь. Модель изящно уселась на краю бассейна, опустив ноги в воду. От наслаждения звезда закрыла глаза и немного задрала голову.

Образ дополнили золотистые часики с массивным ремешком, а также нежная тонкая косичка, обрамившая ее лицо.

За час более трех миллионов человек по достоинству оценили этот знойный снимок, не скупясь на комплименты.

Популярные статьи сейчас

Главная красавица из "Холостяка" раскрыла детали финала: "Лучше бы молчала"

На пенсию будут отправлять по новым правилам, к чему готовиться украинцам: "Уже в октябре..."

Елена Кравец из "Квартал 95" восхитила видом в полупрозрачной вышиванке: "Это вам не из сундука"

Неожиданный скачок доллара, трагедия с легендарным комбатом и миллиард помощи от ЕС - главное за ночь
Показать еще

"Я так сильно люблю тебя, королева! ♥ ️"

"мммммм .... Кайли моя малышка навсегда"

"божественное тело"

Ранее мы сообщали, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли взбудоражила необычным пляжным образом. Модель удивила невероятно длинной косой, представ на пляже в мокром купальнике. Примечательно, что звезда дополнила лук кроссовками. Кайли выгнула спинку, расположив руки на талии и скрестив стройные ноги.

Кроме того мы писали, Кайли похвасталась фигурой в розовом наряде. Обтянув прелести в топ и шортики, девушка эффектно присела, сверкнув сочными "дыньками". При этом Дженнер дополнила свой образ привычным макияжем с нюдовой помадой, блестящими украшениями с множеством камней на тонкой цепочке, а также завязала волосы в аккуратный пучок. Завершили образ Дженнер босоножки без задней застежки на тонкой шпильке. 

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде