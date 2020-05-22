33-річна українська співачка Настя Каменських приголомшила одночасно зухвалим і романтичним образом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому вигляді.

Гаряча брюнетка розстебнула джинсову сорочку, блиснувши пишними формами в топі тілесного кольору. Пружна тканина облягла соковиті принади красуні - неможливо залишитися байдужим після такого кадру. Крім того, помітно, що на ній чи то штани, чи то шортики білого кольору з високою талією.

Смокі-макіяж доповнив чуттєвий образ Насті.

"На добраніч, друзі мої! 😉", - написала зірка.

За годину пост Каменських оцінили понад 45 000 людей, щедро віддячивши її компліментами в коментарях.

"Спекотна, як Мексика 🔥"

"Бомба😍"

"Красуня ❤️"

"Настя чому ти така красива?😍"

"Красунечка ти наша з Потапом😄😞"

"Фігурка просто топ"

Раніше ми повідомляли, Настя опублікувала в Instagram кадри, на яких пустувала під музику в ліжку. Співачка показала себе спочатку в милій рожевій сорочці, потім у халаті з глибоким декольте і рушником на голові, потім у блакитній сорочці з журналом в руках, далі в толстовці і великих навушниках, а під кінець – у білій блузі і з чашкою кави в руці. Весь цей час зірка падала на ліжко і піднімалася вже в новому образі.

«Красуня в будь-якому вбранні», «Всемогутня!», «Ти така красива», «Чого вартий один лише погляд, нереально», «Настя вогонь», «Настя!!! Ти супер!!! Просто будь собою», «Яка ж ти талановита!», «Добре, що сьогодні одягнена», - писали в коментарях.

Нагадаємо, Каменських без сорому показала свою любов до Потапа, українці не оцінили.

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