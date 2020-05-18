Известная украинская певица Настя Каменских, которая не так давно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), показала совместное фото с мужем

Красавица поделилась сокровенным в сети Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Насти.

На кадре Каменских лежала на кровати в белой рубашке. Рядом можно увидеть Потапенко, который был тоже в белой рубашке и лежал рядом с Настей, прикрывая частично тело подушкой. Образ Алексей дополнил забавной шляпой, которая подчеркнула летний образ звезды.

"Сегодня такое романтичное настроение и хочется говорить только о любви!.

Для меня любовь - это глагол.

Уважать, поддерживать, заботиться, слушать и слышать друг друга, чувствовать, доверять и принимать таким, как есть ♥️

А что для вас значит любовь?", - написала Настя под фото.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Настя, вы такая красивая и яркая, что сразу притягиваете и удерживаете внимание. И на вашего супруга обращаешь внимание только со второй попытки", "Искренность, глубокие взаимные чувства, доверие, понимание", "Вы четкая пара,я всегда это думал!", "Для меня любовь - это счастье, поддержка, забота, уют, тепло, радость и конечно доверие)", "Полностью согласна, для меня любовь - все вами перечисленное!".

Напомним, любовное видео Каменских и Потапа взорвало сеть

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