Популярная украинская исполнительница Настя Каменских покорила видом на постельном снимке с супругом Потапом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу канала «1+1» в Instagram.

«Для меня любовь – это всегда уважать, поддерживать, заботится, слушать и слышать друг друга, чувствовать, доверять и принимать такого, каким есть», - рассказала Каменских.

Уточним, что на снимке певица позирует на кровати вместе со своим супругом Потапом во время отдыха за границей.

«Любовь это роскошь в наше время. Но то, что я вижу на фото, может быть», «Любовь - это Дан и Тина», «Это так: ❤️Я все равно люблю тебя..Невыносимая надежда..Под звуки капелек дождя..Тяжело-терпкие в одежде..Я все равно люблю тебя..Сливово-сладким ароматом..Весенним утром.. и закатом..Тюльпаном.. морем.. циферблатом..Я все равно Люблю Тебя..Эмили Грант», «Вы очень красивая пара», «райское наслажденье», - пишут пользователи сети.

Как сообщалось ранее, солнечная украинская певица Настя Каменских поделилась своим счастьем, показав интимное видео в компании своего мужа Потапа.

Каменских провела время на карантине интересно и насыщенно – снимает влоги, проводит онлайн-тренировки и щедро делиться лайфаками. Певица призналась, что после послабления карантина намерена с двойным усердием приступить к работе и уже совсем скоро порадует поклонников музыкальными новинками.

На этот раз она показала в своем блоге романтическую историю воспоминаний певицы, созданную из архивных фото с Потапом, видео и большой любви.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть