Солнечная украинская певица Настя Каменских поделилась своим счастьем, показав интимное видео в компании своего мужа Потапа

Как сообщает Politeka.net, Каменских провела время на карантине интересно и насыщенно – снимает влоги, проводит онлайн-тренировки и щедро делиться лайфаками. Певица призналась, что после послабления карантина намерена с двойным усердием приступить к работе и уже совсем скоро порадует поклонников музыкальными новинками.

На этот раз она показала в своем блоге романтическую историю воспоминаний певицы, созданную из архивных фото с Потапом, видео и большой любви (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

На создание такой видеоработы певицу похоже вдохновили приятные воспоминания, которые нахлынули при пересмотре старых фото и видео на телефоне. Как оказалось это не просто ролик, а кусочек из нового клипа певицы на песню "Воспоминания", которую она написала на карантине.

В клипе собраны кадры из романтических путешествий певицы с супругом, хранить такие моменты не только в памяти, но и на фото, видео или в каких-то сувенирах для нее очень важно, поэтому она решила ими поделиться.

Сам клип и трек доступен для просмотра на официальном YouTube-канале певицы, а также на всех диджитальных площадках.



В комментариях пользователи сети поздравили певицу с миллиоными просмотрами клипа, а также похвалили саму видеоработу исполнительницы.

"Просто нереальная песня😍 Сразу тепло на душе 🥰Обожаю❤️", "Клип отличный", "Eeeee😍👏", "Умничка Настёна! Очень милая ,а главное настоящая!", "Песня, рождающая прекрасные воспоминания!!!!❤️ Когда смотрела клип, расплакалась".

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть