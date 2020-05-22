Знаменита українська актриса Ольга Сумська похвалилася спокусливими фото

Як передає Politeka.net, знімки артистка показала на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

На фото Сумська позує в ліжку в шовковому пенюарі ніжного відтінку з мереживними вставками. Волосся розпущене, спадає хвилями. Макіяж зроблений з акцентом на очі, губи підведені помадою.

«Люблю гарні домашні комплекти з шовку... У мене є кілька прекрасних піжам і халатів, але одягаю в будинку спортивний костюм, а в цих комплектах знімаюся в кіно…😜 Наскільки часто ми надягаємо цю красу, щоб чоловік зробив нам комплімент? Звичайно, я б носила їх кожен день, але біля плити з борщем не до гламуру… Але душа просить чогось романтичного», - підписала фото актриса.

Кадри не залишили байдужими користувачів мережі.

«Олечка, ви шикарна в будь-якому образі», «Яка ви красива жінка», «Вау, яка краса», «Була б чоловіком, закохалася б😍! Шалено красива»,- пишуть в коментарях.

За годину фотографії зібрали понад 8600 «лайків».

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