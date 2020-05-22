Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская похвасталась соблазнительными фото
Как передает Politeka.net, снимки артистка показала на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)
На фото Сумская позирует в постели в шелковом пеньюаре нежного оттенка с кружевными вставками. Волосы распущены, спадают волнами. Макияж сделан с акцентом на глаза, губы подведены помадой.
«Люблю хорошие домашние комплекты из шелка... У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю в доме спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино…😜 Насколько часто мы надеваем эту красоту, чтобы муж сделал нам комплимент? Конечно, я бы их носила каждый день, но у плиты с борщом не до гламура… Но душа просит чего-то романтического», - подписала фото актриса.
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Кадры не оставили равнодушными пользователей сети.
«Олечка, вы шикарная в любом образе», «Какая вы красивая женщина», «Вау, какая красота», «Была б мужчиной, влюбилась бы😍! Безумно красивая»,- пишут в комментариях.
За час фотографии собрали более 8600 «лайков».
Напомним, Ольга Сумская показала лицо крупным планом и ошарашила внешностью: "Верни себе брови".
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