Національний банк України різко знизив офіційний курс долара і євро

Після стрибка на 18 копійок, долар подешевшав на 1 копійку. Згідно з даними НБУ, на 25 травня 2020 року офіційний курс, встановлений на рівні 26,75 гривень за долар, тобто на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, 22 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,76 гривень за долар (що на 18 копійок вище, ніж 21 травня, коли 1 долар продавався за 26,58 гривень).

При цьому з євро НБУ обійшовся куди жорсткіше. На 25 травня 2020 року встановлено наступний курс - 29,16 гривень за 1 євро. Це на 30 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше ми повідомляли, після завершення обмежень у зв'язку з пандемією курс долара може знизитися, але восени економісти прогнозують новий стрибок. За словами аналітика Галини Хейло, вихід України з карантину не сильно вплине на курс долара по відношенню до національної валюти.

Коливання курсу долара можуть швидше за все через політичну нестабільність, якщо спад економіки спровокує протести серед населення.

Але оскільки Україна виконала вимоги МВФ і незабаром має отримати мільярдний транш, то курс долара повинен зміцнитися.

"Основні вимоги МВФ - це закон про обіг землі і "антиколомойський" закон - виконані, тоді курс може відреагувати незначним зниженням", - озвучила Хейло свій прогноз.

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