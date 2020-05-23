Национальный банк Украины резко снизил официальный курс доллара и евро

После скачка на 18 копеек доллар стал дешевле на 1 копейку. Согласно данным НБУ, на 25 мая 2020 года официальный курс установлен на уровне 26,75 гривен за доллар, то есть на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, 22 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,76 гривен за доллар (что на 18 копеек выше, чем 21 мая, когда 1 доллар продавался за 26,58 гривен).

При этом с евро НБУ обошелся куда жестче. На 25 мая 2020 года установлен следующий курс - 29,16 гривен за 1 евро. Это на 30 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее мы сообщали, после завершения ограничений в связи с пандемией курс доллара может снизиться, но осенью экономисты прогнозируют новый скачок. По словам аналитика Галины Хейло, выход Украины из карантина не сильно повлияет на курс доллара по отношению к национальной валюте.

Колебания курса доллара могут скорее всего быть из-за политической нестабильности, если спад экономики спровоцирует протесты среди населения.

Но поскольку Украина выполнила требования МВФ и в скором времени должна получить миллиардный транш, то курс доллара должен укрепиться.

"Основные требования МВФ - это закон об обороте земли и "антиколомойський" закон - выполнены, тогда курс может отреагировать незначительным снижением", - озвучила Хейло свой прогноз.

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