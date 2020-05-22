Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, розбурхала видом в прозорому купальнику

Так, в цей раз модель захопила жарким кадром, позуючи в напівпрозорому купальнику і обливаючись водою. Новий кадр бурхливо сприйняли фанати, хоча не так давно дівчина навіть не була моделлю і популярність отримала зовсім недавно. Раніше Ебі багато працювала в інших сферах, намагаючись знайти «себе», повідомляє Politeka.net.

Як відомо, популярність наздогнала дівчину після того, як вона почала публікувати яскраві фото в білизна і купальники. При цьому кількість фоловерів перевищила кілька мільйонів, а саму Ебігейл Рэтчфорд почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів. І це не дивно – зовнішність моделі і її фігура багатьох приваблюють.

На одному з модних фото Ебі захопила чином, позуючи біля басейну і обливаючись водою. При цьому дівчина засвітила зайве в кислотно-малиновому купальнику з досить прозорої тканини.

До цього Ебігейл Рэтчфорд показала соковиті частини тіла в незвичайному ракурсі.

На фото Ебі позувала в жовтому білизна, позуючи перед камерою максимально близько, щоб можна було подивитися і оцінити прекрасну груди красуні. Образ Рэтчфорд доповнила макіяжем і розпущеним волоссям, які звисали прямо на бюст дівчини. Модель знімала сама себе на телефон, позуючи в спальні. Кадри вийшли досить гарячими і збудливими.

"1-5. Оцініть їх від вашого улюбленого до самого найменшого", - написала красуня.

"Всі картинки ідеальні", "Ти чертовски гаряча", "Всі мої улюблені", "Вау, твої очі", "Дуже, дуже гарне фото, доброго дня", "Всі вони виглядають дуже добре".

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