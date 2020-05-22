Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, взбудоражила видом в прозрачном купальнике

Так, в этот раз модель восхитила жарким кадром, позируя в полупрозрачном купальнике и обливаясь водой. Новый кадр бурно восприняли фанаты, хотя не так давно девушка даже не была моделью и популярность получила совсем недавно. Ранее Эби много работала в других сферах, пытаясь найти «себя», сообщает Politeka.net.

Как известно, популярность настигла девушку после того, как она начала публиковать яркие фото в белье и купальниках. При этом количество фолловеров превысило несколько миллионов, а саму Эбигейл Рэтчфорд начали приглашать на съемки для мужских журналов и модных брендов. И это неудивительно – внешность модели и ее фигура многих привлекают.

На одном из модных фото Эби восхитила образом, позируя у бассейна и обливаясь водой. При этом девушка засветила лишнее в кислотно-малиновом купальнике из довольно прозрачной ткани, фанаті под такими кадрами любят отмечать, что девушка выглядит, как "шальная императрица".

До этого Эбигейл Рэтчфорд показала сочные части тела в необычном ракурсе.

На фото Эби позировала в желтом белье, позируя перед камерой максимально близко, чтобы можно было посмотреть и оценить прекрасную грудь красавицы. Образ Рэтчфорд дополнила макияжем и распущенными волосами, которые свисали прямо на бюст девушки. Модель снимала сама себя на телефон, позируя в спальне. Кадры получились довольно горячими и возбуждающими.

"1-5. Оцените их от вашего самого любимого до самого наименьшего", - написала красавица.

"Все картинки идеальные", "Ты чертовски горяча", "Все мои любимые", "Вау, твои глаза", "Очень, очень, хорошее фото, хорошего дня", "Все они выглядят очень хорошо".

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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