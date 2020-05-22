44-річна українська співачка Наталя Могилевська збентежила відео з курортного Єгипту

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала, чим займається - аж ніяк не відпочинком (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Наталія постала в прозорій кофтинці-"сіточці", крізь яку видно її пишний бюст, обтягнутий у чорний ліфчик. Зірка сиділа за столом перед ноутбуком і чимось захоплено займалася. Примітно, що поряд з нею знаходився невідомий чоловік.

Коли Могилевська помітила, що потрапила на камеру, то обурено вигукнула: "Ей ти чого знімаєш?", але потім швидко відтанула і покликала оператора, щоб показати, що ж такого цікавого вони там роблять.

"Ми монтуємо концерт "Весна", який був 5 березня в палаці "Україна" в Києві. Ось, ми замість відпочинку сидимо і працюємо. Ось, будь ласка, свідоцтво, жорсткий диск... Країна чекає, Наташа відповідальна, працюємо. Відеофакт!", - завзято говорить на відео співачка.

"Сонце, море, пальми... Згадую те, як створювався концерт. Всі вже подивилися нове шоу #ЯЗавелась?", - написала Наталя в соцмережі.

Фанати кинулися обговорювати побачене.

"А як ви потрапили в Єгипет, вже впускають туристів?!😎"

"Концерт прекрасний! Великий труд і так приємно дивитися! Ви - неперевершена! "

"Я б теж монтував в таких умовах ))) він позасмагати встиг?)"

"а можна я у вас попрацюю?"

Раніше ми повідомляли, Могилевська розбурхала позою в сукні з високим розрізом. Користувачі відразу ж вирішили, що співачка скопіювала відому позу актриси Шерон Стоун, коли та спокусливо закинула ногу на ногу.

Нагадаємо, Могилевська приголомшила знімком з найбагатшою співачкою України.

Як повідомляла Politeka, Могилевська позбулася ліфчика і блиснула бездоганним тілом на концерті.

Також Politeka писала, що Могилевська на карантині змінилася до невпізнання і налякала новою зовнішністю.