44-летняя украинская певица Наталья Могилевская обескуражила видео из курортного Египта

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала, чем занимается - отнюдь не отдыхом (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, Наталья предстала в прозрачной кофточке-"сеточке", сквозь которую виден ее пышный бюст, облаченный в черный лифчик. Звезда сидела за столом перед ноутбуком и чем-то увлеченно занималась. Примечательно, что рядом с ней находился неизвестный мужчина.

Когда Могилевская заметила, что попала на камеру, то возмущенно воскликнула: "Эй ты че снимаешь?", но затем быстро оттаяла и подозвала оператора, чтобы показать, что же именно такого интересного они там делают.

"Мы монтируем концерт "Весна", который был 5 марта во дворце "Украина" в Киеве. Вот, мы вместо отдыха сидим и работаем. Вот, пожалуйста, свидетельства, жесткий диск... Страна ждет, Наташа ответственна, работаем. Видеофакт!", - задорно говорит на видео певица.

"Солнце, море, пальмы... Вспоминаю то, как создавался концерт. Все уже посмотрели новое шоу #ЯЗавелась?", - написала Наталья в соцсети.

Фанаты кинулись обсуждать увиденное.

"А,как вы попали в Египет, уже впускают туристов?!😎"

"Концерт прекрасный! Большой труд и так приятно смотреть! Вы - сногшибательная! "

"Я бы тоже монтировал в таких условиях ))) он позагорать успел?)"

"а можно и я у вас поработаю?"

Ранее мы сообщали, Могилевская взбудоражила позой в платье с высоким разрезом. Пользователи сразу же решили, что певица скопировала известную позу актрисы Шерон Стоун, когда та соблазнительно закинула ногу на ногу.

Напомним, Могилевская ошеломила снимком с самой богатой певицей Украины.

Как сообщала Politeka, Могилевская избавилась от лифчика и сверкнула безупречным телом на концерте.

Также Politeka писала, что Могилевская на карантине изменилась до неузнаваемости и напугала новой внешностью.