А почему в кимоно?

44-летняя украинская певица Наталья Могилевская поздравила украинцев с Днем вышиванки и обескуражила неудачным нарядом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в черном с розовыми большими цветами платье.

Наталья с бокалом игристого в руке эффектно уселась на край кресла в такой пикантной позе, что пользователи сравнили ее со знаменитой сценой из фильма с Шерон Стоун. Безумный разрез обнажил соблазнительные ножки. Звезда театрально вскинула подбородок и поджала губы, а также изящно отвела руку в сторону.

"Сегодня Звездный день вышиванки и Вітаю!", - подписала снимок Могилевская.

На это многие отрегировали немного с издевкой - наряд певицы, по мнению пользователей, больше похож на японское кимоно, чем на украинскую вышиванку.

"Наталья , вы блистательны🔥"

"Шикарный наряд 👌И Наташа - королева в нём ⭐"

"Ножки красивые"

"А почему вы тогда не в вышиванке, а в кимоно 👘 ?"

"Так а чего не надела?"

Ранее мы сообщали, Могилевская ошарашила фотосессией в темных солнцезащитных очках. На снимках певица позирует в гримерке в своем сценическом наряде. Его не видно полностью, однако можно предположить, что это черное платье без бретелей с глубоким декольте, подчеркивающим формы певицы. На плечи Наталья накинула «мохнатую» накидку.

По мнению комментирующих, в таком образе Могилевская сильно смахивает на российскую певицу Диану Гурцкую.

«Похожа на Диану Гурцкую в 2000х», «Наталья, очки невероятно красивые», «Вы красивая!», «Такая серьезная», - писали под фото.

Напомним, Могилевская ошеломила снимком с самой богатой певицей Украины.

Как сообщала Politeka, Могилевская избавилась от лифчика и сверкнула безупречным телом на концерте.

Также Politeka писала, что Могилевская на карантине изменилась до неузнаваемости и напугала новой внешностью.