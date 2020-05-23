Відома модель Демі Роуз показала соковиті форми, не приховуючи нічого

На фото Роуз позує в нижній білизні і топі чорного кольору. Красуня доповнила образ поясом з довгою бахромою. Демі розташувалася п'ятою точкою до камери максимально близько, щоб фанати змогли насолодитися рум'яними "булочками" повноцінно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все через те, що Демі викинула їх в сторіс, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Око не відірвати"

Раніше ми повідомляли, що відома модель Демі Роуз посвітила принадами в нижній білизні.

Так, в одному з останніх сторіз красуня з'явилася в нижньому мереживній білизні. Ліфчик підкреслив апетитні принади красуні: "Смачні ягідки".

Легке мереживо трохи було прозорим і крізь нього ледь не було видно самого інтимного.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз залишилася в одній сіточці заради гарячих кадрів.

Знаменита модель, яку часто називають британської Кардашьян, представила яскравий кадр на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. В цей раз Демі приміряла образ спокусливої красуні в одній сіточці, зовсім не прикриває її гідності.

Нагадаємо, карколомна Демі Роуз побешкетувала на дивані в мереживній халаті

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