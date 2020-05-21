Модель Деми Роуз похвасталась фигурой в полупрозрачном черном халатике

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, умеет удивлять стильными фото, сделанными во время постановочных фотосессий. Но при этом домашние кадры и фото из отдыха у фанатов вызывают даже большую реакцию, чем от отретушированных кадров. В этот раз Деми сверкнула загорелым телом в черном халате, показав лишнее в глубоком декольте, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз Деми позировала в несколько домашнем образе без макияжа и перед бассейном. Сама девушка пикантно приоткрыла халат и посветила достоинством перед объективом. Поклонники сразу же восхитились фигурой модели:

«Как я люблю просыпаться ⛅️», - рассказала Деми под новым кадром.

Вот что написали фанаты:

«Я тоже», «Ты милая👍👍🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍», «Это так интригует, вау😍😍😍😋😋😎😎», «Воу, крошка, ты как аппетитный фрукт», «Линда ❤️❤️❤️❤️❤️👏», «ее прелести и болтовня😍😍😍😍🔥🔥👅💍💍💍👅👅», «Красивая красивая 🌹🌹 ♥♥», «я люблю тебя сладкий пирог», «Super Hot 👏👏👏Amazing 👍👍», «Очень красивая девушка», «Выглядит так просто и так мило».

До этого девушка поделилась новым кадром из отдыха, который немало восхитил фанатов. В этот раз девушка сверкнула лучшим образом в бикини во время того, как развлекалась на побережье.

Как известно, во время карантина Деми старается поддерживать популярность благодаря архивным кадрам, показывает промо-фото из съемок в новой модной одежде и делиться фото, сделанными во время ее отдыха на пляже. В этот раз Роуз показала всю себя в купальнике из "золота" на тонких завязках и продемонстрировала удачный ракурс:

«Вау, как вкусно👅👅👅👅👅», «Гермоса фото», «Я однажды встретил тебя, ты восхитительна, я целую тебя всем телом», «рождена, чтобы соблазнить 👌😘😘❤️❤️», Это тело просто безупречно!», «Люблю тебя», «Ты как прекрасный цветок», «детка цветет».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.