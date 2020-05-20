Модель Деми Роуз покорила загорелым телом в крошечном золотом купальнике на тонких завязках

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, поделилась новым кадром из отдыха, который немало восхитил фанатов. В этот раз девушка сверкнула лучшим образом в бикини во время того, как развлекалась на побережье, сообщает Politeka.net.

Как известно, во время карантина Деми старается поддерживать популярность благодаря архивным кадрам, показывает промо-фото из съемок в новой модной одежде и делиться фото, сделанными во время ее отдыха на пляже. В этот раз Роуз показала всю себя в купальнике из "золота" на тонких завязках и продемонстрировала удачный ракурс:

«Вау, как вкусно👅👅👅👅👅», «Гермоса фото», «Я однажды встретил тебя, ты восхитительна, я целую тебя всем телом», «рождена, чтобы соблазнить 👌😘😘❤️❤️», Это тело просто безупречно!», «Люблю тебя», «Ты как прекрасный цветок», «детка цветет».

До этого Деми показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр, сделанный на отдыхе. Девушка любит активный отдых и часто развлекается на пляже. В этот раз Деми удалось удивить видом в крошечном купальнике.

Не секрет, что модель Деми Роуз является любительницей похвастаться достоинствами перед фанатами. В этот раз девушка сделала это любиым образом - примерив слишком тесный и открытый купальник, который едва ли скрыл ее грудь.

При этом не забыла девушка показать себя с удачного ракурса и подчеркнув плоский животик. Фанаты, как и ожидалось, не смогли остаться равнодушными:

«Это черепаха из "Бесконечной истории" на заднем плане?», «Я тебя люблю и обожаю 🔥🔥💋💋💯 ♥ ️», «Потерянный рай с красоткой 😍», «Где бы ты ни был, это рай», «Wow крошка заскучала🔥🔥🔥🔥🔥», «Мой любимый остров Я люблю жить там. 💯🙏», «Поймай меня, если можешь», «Такая крошка скучает», «золотая принцесса».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

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