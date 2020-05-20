Популярная модель Деми Роуз впечатлила формами в наряде с экстремальным декольте

Звезда Инстаграма, получившая популярность в сети своим образом «британской Кардашьян», показала свои новые откровенные образы. Видео появились в разделе Сториз, сообщает Politeka.net.

Для первого образа Роуз выбрала азиатский стиль. Она показала себя в атласном платье под горло с огромным вырезом, демонстрирующим пышную грудь красотки во всем ее великолепии. Звезда собрала волосы в две маленькие гульки и закрепила их традиционными китайскими палочками для волос.

Образ модели идеально дополнил «кукольный» макияж с нежными персиковыми румянами и пышными ресницами. С таким макияжем модель на видео выглядит как настоящая «дерзкая куколка».

На втором видео Роуз покрутилась перед камерой в прозрачной черной кофте с глубоким вырезом. Модель кокетливо прижала свою грудь руками, делая ее еще более пышной.

Поклонники Деми не смогли прокомментировать снимки из-за отсутствия такой возможности в Сториз.

Ранее мы писали, что Роуз покорила загорелым телом в крошечном золотом купальнике на тонких завязках.

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, поделилась новым кадром из отдыха, который немало восхитил фанатов. В этот раз девушка сверкнула лучшим образом в бикини во время того, как развлекалась на побережье.

Как известно, во время карантина Деми старается поддерживать популярность благодаря архивным кадрам, показывает промо-фото из съемок в новой модной одежде и делиться фото, сделанными во время ее отдыха на пляже. В этот раз Роуз показала всю себя в купальнике из "золота" на тонких завязках и продемонстрировала удачный ракурс.

Напомним, Деми Роуз превратилась в самую горячую модель в золотом бикини.

Как сообщала Politeka, игривая Деми Роуз без белья распахнула платье и свела с ума роскошными формами.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз, забыв об одежде, искупала красоту в последних лучах солнца.