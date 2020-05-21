Известная модель Деми Роуз показала соблазнительный утренний образ

На фото Роуз была в шелковом халате с черным кружевом. Красавица снимала себя на телефон и показывала пышный бюст, который можно заметить под одеждой. Девушка в этот раз позировала на диване и соблазнительно смотрела в камеру. Кадр получился очень нежным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под публикацией. Все из-за того, что Деми выбросила снимок в сторис Инстаграма, где подобного функционала нет, но так и хочется написать: "Так и хочется к тебе".

Ранее мы сообщали, что популярная модель Деми Роуз впечатлила формами в наряде с экстремальным декольте.

Для первого образа Роуз выбрала азиатский стиль. Она показала себя в атласном платье под горло с огромным вырезом, демонстрирующим пышную грудь красотки во всем ее великолепии. Звезда собрала волосы в две маленькие гульки и закрепила их традиционными китайскими палочками для волос.

Сообщалось, что модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян"продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ.

На кадрах Деми позирует в ванной, снимая себя на видео. Облачилась пышнотелая модель в джинсы и в розовый топ, напоминающий рубашку. Именно он и привлек особое внимание, так как он был единственной вещью, которая могла сдержать натиск объемов модели.

Напомним, Деми Роуз превратилась в самую горячую модель в золотом бикини

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