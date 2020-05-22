Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала ідеальні форми в стильному купальнику

Дівчина, яка раніше учасницею реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і засновницею власного косметичного бренду, представила яскравий пляжний кадр, яким чимало розбурхала мережу. Справа в тому, що дівчина постала в новому образі з неймовірно довгою косою і позувала в мокрому купальнику, пише Politeka.net.

Так, модель показала засмагле тіло в купальнику, подчеркнувшем її гідність, і доповнила новий образ масивними кросівками, незвично-заплетеною косою, а також акуратними прикрасами. Дівчина справила яскраве враження на фанатів, які відразу ж відзначили, що Дженнер виглядає вельми соковито, хоча її коса трохи неприродно виглядає.

Такжк Кайлі вирішила поділитися з фанатами яскравим спортивним способом, який дуже вигідно підкреслив її фігуру і захопив фанатів. Кайлі позувала в досить яскраво-кислотному костюмі рожевого відтінку.

Для того, щоб показати себе у всій красі дівчина сіла навпочіпки і повернулася до об'єктиву боком, при цьому вона доповнила свій образ звичним макіяжем з нюдовой помадою, блискучими прикрасами з безліччю каменів на тонкому ланцюжку, а також зав'язала волосся в акуратний пучок. Завершили образ Дженнер босоніжки без задньої застібки на тонкій шпильці.

Модель виглядала досить привабливо і зухвало, тому шанувальники тут же написали багато слів на адресу Кайлі, написавши також, що її вигляд - "це кайф".

Відзначимо, до цього зірку не дізналися під час поїздки до подруги, тому кожен пляжний знімок Кайлі піддають бурхливого обговорення, задаючись питаннями: де ж вона справжня?

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