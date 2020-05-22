Відома співачка Анна Семенович показала пишні форми в спокусливому ракурсі

На фото Семенович позує в чорному купальнику, показуючи себе у басейні. Красуня, як вона сама зазначила, тільки після лазні і тепер релаксує у воді. Дівчина поділилася секретом, що після плавання вона пропустить один келих пива. На фото можна побачити пишні форми у великому декольте, насолодившись королівським розміром. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією. Все через те, що Семенович опублікувала фото в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Дуже волого".

Раніше ми повідомляли, що відома російська співачка Анна Семенович показала травму і розповіла про те, що сталося.

На фотографії зірка вже показувала ногу, яка, як можна побачити, сильно опухла.

"Я сьогодні прокинулася від дзвінків журналістів , які запитували про мою ногу . Зі мною все добре, спасибі за турботу, я просто підвернула свою ніжку і вона опухла!", - підписала фото Семенович.

Повідомлялося, що російська актриса та співачка Анна Семенович показала незвичайний образ.

В новому відео Анна Семенович змінилася до невпізнання. Вона помітно погладшала, відростила великі боки, живіт і друге підборіддя. Зірка зовсім не схожа на ту фатальну красуню, якою її звикли бачити фанати.

Нагадаємо, горда Семенович розкрила таємницю свого шостого розміру

А ще Politeka писала, що розпатлана Семенович вразила зовнішнім виглядом на природі

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