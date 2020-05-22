Известная певица Анна Семенович показала пышные формы в соблазнительном ракурсе

На фото Семенович позирует в черном купальнике, показывая себя в бассейне. Красавица, как она сама отметила, только после бани и теперь релаксирует в воде. Девушка поделилась секретом, что после плавания она пропустит один бокал пива. На фото можно увидеть пышные формы в большом декольте, насладившись королевским размером. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что Семенович опубликовала фото в сторис Инстаграма, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Слишком влажно".

Ранее мы сообщали, что известная российская певица Анна Семенович показала травму и рассказала о том, что произошло.

На фотографии звезда уже показывала ногу, которая, как можно увидеть, сильно опухла.

"Я сегодня проснулась от звонков журналистов , которые спрашивали про мою ногу . Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство, я просто подвернула свою ножку и она опухла!", - подписала фото Семенович.

Сообщалось, что российская актриса и певица Анна Семенович показала необычный образ.

В новом видео Анна Семенович изменилась до неузнаваемости. Она заметно потолстела, отрастила большие бока, живот и второй подбородок. Звезда совсем не похожа на ту роковую красотку, какой ее привыкли видеть фанаты.

Напомним, гордая Семенович раскрыла тайну своего шестого размера

А еще Politeka писала, что растрепанная Семенович поразила внешним видом на природе

Также Politeka сообщала, что пышная Семенович с трудом уместила в кадр необъятные округлости



