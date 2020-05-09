Российская певица и актриса Анна Семенович вспомнила о тяжелой потере

Как передает Politeka.net, соответственно видеообращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

Знаменитость вспомнила о своих родных, которых забрала война.
 
"Я очень горжусь нашими бабушками и дедушками, которые подарили нам мирное небо. Все они воевали, но их уже нет в живых. Они остаются в моем сердце", - поделилась Семенович.

Кроме того, она призвала почтить память ветеранов.

"С Днём Победы всех нас! В этом году мы вынуждены оставаться дома в самый важный праздник для всей страны — День Победы. Но даже из дома мы можем поздравить ветеранов, вспомнить тех, кто воевал за нас с вами, сказать «спасибо» за их великий подвиг!", - подписала она свой пост.

Ранее знаменитость поразила необычным образом.

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В новом видео Анна Семенович изменилась до неузнаваемости. Она заметно потолстела, отрастила большие бока, живот и второй подбородок.

Звезда совсем не похожа на ту роковую красотку, какой ее привыкли видеть фанаты.

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.

Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся".

 