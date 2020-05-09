Российская певица и актриса Анна Семенович вспомнила о тяжелой потере
Как передает Politeka.net, соответственно видеообращение она опубликовала на своей странице в Instagram.
"С Днём Победы всех нас! В этом году мы вынуждены оставаться дома в самый важный праздник для всей страны — День Победы. Но даже из дома мы можем поздравить ветеранов, вспомнить тех, кто воевал за нас с вами, сказать «спасибо» за их великий подвиг!", - подписала она свой пост.
Ранее знаменитость поразила необычным образом.
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В новом видео Анна Семенович изменилась до неузнаваемости. Она заметно потолстела, отрастила большие бока, живот и второй подбородок.
Звезда совсем не похожа на ту роковую красотку, какой ее привыкли видеть фанаты.
Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".
Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.
Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся".