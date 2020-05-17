Российская актриса Критсина Асмус, жена комика Харламова, похвасталась новым снимком и сделала откровенное признание о себе

Как пишет Politeka.net, звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в Instagram. В этот раз она решила рассказать новые факты о себе, и призналась, что в детстве фанатела от поп-певца Валерия Леонтьева.

Свою публикацию Асмус проиллюстрировала новым фото, на котором позирует в черном брючном костюме и туфлях на шпильке.

«Я не люблю эти обращения типа «солнце»/«зай» и прям ненавижу, когда говорят «мась» .Если я хочу послушать какую-то конкретную песню и просто забиваю название в Гугле, то мне не нравится лайф запись с концерта. Мне нравится классический студийный вариант хита. Я не могу высмаркиваться во влажную салфетку 😬, За столом, когда я или кто-то говорит тост, я всегда держу бокал на весу 🍸», - написала она.

Также актриса предупредила, что когда открывает от кого-то сообщение и видет там вопрос, то может сразу не него ответить, забыв поздороваться, но позже обязательно это сделает.

Асмус призналась, что совершенно не разбирается в знаках зодиака.

« Я не люблю когда моя одежда сложена и лежит на полочке. Мне надо, чтоб она обязательно висела. В детстве я фанатела от Валерия Леонтьева. Я не люблю эти угадайки в интернете про кеды и платье. Прям бесит. Когда я ем я люблю брать маленькие чипсинки. Или вот эти лакомые крошки уже в самом конце 😝», - написала Кристина.

Напомним, что Кристина Асмус призналась, как грешит по ночам, Тарзан одобряет: "Харламов только рад".

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