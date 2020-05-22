32-летняя российская актриса Кристина Асмус, жена комика Гарика Харламова, обрадовала поклонников пикантной выходкой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в дерзком образе с высунутым языком.

Так, Кристина позировала в темной футболке с розовой надписью, наклонив голову к правому плечу и свернув язык в трубочку. Актриса игриво посмотрела в камеру, "стрельнув" глазками.

"Помните я писала, что терпеть не могу вещи, где крупно написан бренд? 👚👗 Прям вот понять не могу как люди это носят 🤪 Короче, ребят, простите у меня сегодня целый день съёмки! 🎬 Итоги конкурса #перепляшиасмус будут завтра! 🏆Спасибо за понимание 💋 Вы потрясающие!!! 👏🏻 Посмотрела почти все видео!!! Огоньбомбапожар!!! 🔥", - подписала снимок звезда.

Фанаты не на шутку завелись после такого яркого фото, оставив уйму комментариев и более 11 000 лайков за полчаса.

"красоточка😍😍😍"

"Классный язычок !!!👍"

"До сих пор не научилась так язык сворачивать😢"

"У вас такой идеальный тон лица😍"

"Что с твоим языком? Это заразно?"

"Что она делает???"

"За что Харламову такая милаха досталаааась????🔥"

"Ох, как хорошо)) а то сегодня ночью монтировала видео, боялась, что не успеете посмотреть)"

Напомним, конкурс "Перепляши Асмус", о котором Кристина упоминала выше, звезда придумала совсем недавно. Актриса выложила в Инстаграм кадры с безумной пляской, когда падала на пол, дрыгала ногами, неистово извивалась и крутила бедрами. Асмус предложила фанатам отправлять ей подобные видео, а она затем должна будет выбрать лучшие.

"переплясать вас? 😆 Не думаю, что у меня получится😂"; "Я думала из шкафа выйдет партнёр 😂🔥"; "Для начала сколько нужно выпить и чегоооо? 😂"; "ща эротические танцы забабахаем😂😆"; "Чокнутая", - комментировали в сети.

Напомним, неухоженная Асмус ошарашила новой внешностью: "Не похожа на себя".

Как сообщала Politeka, скандальная Асмус показала свою любимую клубничку и не только, встав на колени.

Также Politeka писала, что Асмус оттопырила пятую точку и разоткровенничалась, Харламов смирился.