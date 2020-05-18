32-летняя российская актриса Кристина Асмус обрадовала фанатов сочным фото и сделала откровенное признание

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в восхитительном образе. Кристина позировала на диване, встав на колени и повернувшись к спинке. На ней был бархатный бордовый халатик. Девушка собрала волосы в хвост и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза, использовав тени красного оттенка.

Красотка всунула прямо в камеру тарелку со спелыми ягодами - соблазняя пользователей малиной, голубикой, клубникой и ежевикой. Асмус взяла ягодку и томно положила на язык, кинув дерзкий взгляд в камеру.

"Я вообще не люблю фрукты 🥝🍑 Какие-то они холодные, склизкие и течеет из них что-то 😂... Но вот....то ли дело ягоды!💕 Ягоды я просто обожаю!!! 🤤 Могу тонну съесть, часто покупаю, заказываю в кафехах и питаю слабость к ягодным десертам и напиткам 🍓🍒🍹 А у вас как с этим делом? 🤔 Фрукты VS ягоды? 🤪", - поделилась Кристина, спросив мнения у поклонников.

Те не заставили себя долго ждать с ответами. Менее, чем за полчаса, пост собрал почти 10 000 лайков, а также уйму комментариев.

"Даааа ягоды это пища богов🤗😍😂"

"Фрукты! Ягод я в детстве переела дачных 🤪"

"Обожаю 🍓 со сметаной"

"А я люблю и фрукты и ягоды и даже овощи!😋видимо всеядная...😂"

"Аххх, как же ты прекрасна, девушка...."

"Как аппетитно 😍"

"Лучшие фрукты--это стейк !😂"

Ранее мы сообщали, Кристина удивила новой выходкой. Актриса придумала конкурс - "Перепляши Асмус". При этом звезда показала, как надо танцевать. Разбувшись, она пустилась в дикий пляс, активно жестикулируя руками и виляя бедрами (да что там, всем телом). При этом активно "подыгрывала" себе мимикой.

"ну вы отжигаете просто😂"; "переплясать вас? 😆 Не думаю, что у меня получится😂"; "Я думала из шкафа выйдет партнёр 😂🔥"; "Для начала сколько нужно выпить и чегоооо? 😂", - писали в комментариях.

Напомним, что Кристина Асмус призналась, как грешит по ночам, Тарзан одобряет: "Харламов только рад".

Как сообщала Politeka, Асмус упала на пол и стала неприлично дрыгаться, видео пляски: "Это ж сколько нужно выпить?"

Также Politeka писала, что зареванная Асмус устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".