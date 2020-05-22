Відома тату-модель Джилл Харденер показала соковиті місця максимально близько

На фото Джилл показує себе без голови, акцентувавши увагу на тілі. Красуня була в чорних трусиках і топі, який вирішила задерти. Якщо на першому кадрі Харденер просто трималася за трусики, то на другому - натягнула їх як можна вище. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем батька", - підписала фото красуня.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Джилл, ти дійсно приголомшлива. Моя улюблена на сьогоднішній день", "У Німеччині є інший день батька?", "Абсолютно чудова", "Перша краще, але блін, мені не потрібно розбиратися", "знизу навіть краще".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес, яку двічі нагородили титулом "Міс Бум-Бум світу", показала жаркі форми максимально близько.

На фото Сьюзі стояла в коротеньких білих шортах, повернувшись спиною до камери. Красуня вигнула спинку і показала свої рум'яні "булочки". Образ Кортес доповнила кросівками і прикрасою на руці, а сама дивилася у дзеркало, щоб бачити позу для фото. Фотографія вийшла дуже збудливою і красивою.

Повідомлялося, що колишня дружина відомого баскетболіста Скотті Пиппена Ларса, в 45 років може похвалитися розкішною фігурою.

Ларса отримала популярність завдяки зйомок у реаліті-шоу "Реальні домогосподарки з Майамі", "Сімейство Кардашьян" і "Танці з зірками".

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць блиснула на камеру «золотий» гордістю

А ще Politeka повідомляла, що Ана Чері забула про сором і блиснула пишністю в прозорому вбранні

Також Politeka писала, що Ана Чері спустила кофту заради пікантного виду в чорному мереживі



