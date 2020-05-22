Известная тату-модель Джилл Харденер показала сочные места максимально близко

На фото Джилл показывает себя без головы, акцентировав внимание на теле. Красавица была в черных трусиках и топе, который решила задрать. Если на первом кадре Харденер просто держалась за трусики, то на втором - натянула их как можно выше. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем отца", - подписала фото красавица.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Джилл, ты действительно потрясающая. Моя любимая на сегодняшний день", "В Германии есть другой день отца?", "Абсолютно великолепна", "Первая лучше, но блин, мне не нужно разбираться", "снизу даже лучше".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес, которую дважды наградили титулом "Мисс Бум-Бум мира", показала жаркие формы максимально близко.

На фото Сьюзи стояла в коротеньких белых шортах, повернувшись спиной к камере. Красотка выгнула спинку и показала свои румяные "булочки". Образ Кортес дополнила кроссовками и украшением на руке, а сама смотрела в зеркало, чтобы видеть позу для фото. Фотография получилась очень возбуждающей и красивой.

Сообщалось, что бывшая супруга известного баскетболиста Скотти Пиппена Ларса, в 45 лет может похвастаться роскошной фигурой.

Ларса получила популярность благодаря съемкам в реалити-шоу "Реальные домохозяйки из Майами", "Семейство Кардашьян" и "Танцы со звездами".

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