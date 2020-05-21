Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников и сверкнула подтянутыми формами в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я усердно тренируюсь, чтобы хорошо выглядеть в этом бикини. Хорошего вам четверга!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Чери позирует в крохотном купальнике, выставив напоказ необъятные прелести. Кроме него, на теле звезды также красуется полупрозрачное пончо. Поклонники модели не смогли пройти мимо.

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I workout hard to look good in this @fashionnova bikini 🖤 Have a good Thursday!! { Fashionnovapartner } #Abs #fitgirl #healthy #strong #strongwomen #cherifit #workout #iglive #fashionnova #bikini #AnaCheri

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«Такие изгибы не скрыть», «это так мило», «невероятное тело», «чем-то напоминаешь Лару Крофт», «отпадная», «вау, огонь», «просто чудо», «боже, это просто тело мечты», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери показала свою фигуру во всей красе в одном кружевном бель.

Так, в этот раз молодая знаменитость позвасталась фигурой в смелом образе, который представила на своей странице в социальной сети Инстаграм. Ана примерила яркий и провокационный наряд для новой фотосессии, чем немало заинтриговала поклонников.

Чери в черном кружевно белье покорила фанатов видом, приспустив белую кофту с плеч. Девушка распустила свои локоны и нанесла на загорелую кожу легкий макияж, подчеркнув свое идеальное лицо.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".