Знаменитость превзошла сама себя

Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников и сверкнула подтянутыми формами в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я усердно тренируюсь, чтобы хорошо выглядеть в этом бикини. Хорошего вам четверга!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Чери позирует в крохотном купальнике, выставив напоказ необъятные прелести. Кроме него, на теле звезды также красуется полупрозрачное пончо. Поклонники модели не смогли пройти мимо.

«Такие изгибы не скрыть», «это так мило», «невероятное тело», «чем-то напоминаешь Лару Крофт», «отпадная», «вау, огонь», «просто чудо», «боже, это просто тело мечты», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери показала свою фигуру во всей красе в одном кружевном бель.

Так, в этот раз молодая знаменитость позвасталась фигурой в смелом образе, который представила на своей странице в социальной сети Инстаграм. Ана примерила яркий и провокационный наряд для новой фотосессии, чем немало заинтриговала поклонников.

Чери в черном кружевно белье покорила фанатов видом, приспустив белую кофту с плеч. Девушка распустила свои локоны и нанесла на загорелую кожу легкий макияж, подчеркнув свое идеальное лицо.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".