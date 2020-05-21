Американская фитнес-модель Ана Чери показала свою фигуру во всей красе в одном кружевном белье

Так, в этот раз молодая знаменитость позвасталась фигурой в смелом образе, который представила на своей странице в социальной сети Инстаграм. Ана примерила яркий и провокационный наряд для новой фотосессии, чем немало заинтриговала поклонников, пишет Politeka.

Так, Ана в черном кружевно белье покорила фанатов видом, приспустив белую кофту с плеч. Девушка распустила свои локоны и нанесла на загорелую кожу легкий макияж, подчеркнув свое идеальное лицо.

«Ох это настроениев @fashionnova 💫 Покидая город, я немного расстроена, но я увижу его в следующую поездку! Париж "Я так взволнована"», - рассказала Ана о своей ранней поездке в знаменитый город.

Поклонники не остались безразличны к новом образу Аны: «Perfect🔥🌹❤️», «Какая красивая девушка! Просто супер!», «Я хотел бы прикоснуться к ее нежным пышным булочкам», «Wuuuaaaaauu tanta carne y yo con hambre😍», «Прекрасная красота, как нежный цветок🌎🌎💋💋💋», «О, мой бог. у тебя есть такие же круты подруги?🔥🔥🔥 🔥🔥».

До этого звезда предстала в соблазнительном крохотном бикини. Красотка опубликовала соответствующее фото в своем стори Инстаграм. На фото Ана предстала в розовом бикини, которое представляло собой два маленьких треугольника ткани на тонких бретельках.

Лифчик натянулся на округлостях Чери, к тому же для эффектного кадра красотка оттянула лямку купальника.

Также звезда позировала в шортиках, и намотанной на бедра яркой футболке.

Модель заплела две косички, а ее образ завершили черные очки. Ана держала в руке мокрую губку, которой, вероятно, мыла стоящую позади машину.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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